Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
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Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildiİSTANBUL Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
İSTANBUL Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.
Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ' halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmişti ve Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre ev hapsinin kaldırılması için itiraz dilekçesini vermişti. Sulh Ceza Hakimliği Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Somuncu - 3. Sayfa