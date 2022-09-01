Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi 3. Sayfa Haberleri Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildiİSTANBUL Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi. Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi İSTANBUL Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi. Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ' halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmişti ve Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre ev hapsinin kaldırılması için itiraz dilekçesini vermişti. Sulh Ceza Hakimliği Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Somuncu Gülşen 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.