Harç karma makinasına düşen işçi ağır yaralandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kilitli parke üretimi yapılan fabrikada harç karma makinasına sıkışan işçi ağır yaralandı.

Olay, Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bims fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. (30) adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle harç karma makinasına sıkıştı. Kazada işçi sol kolu ve sol bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Dursun Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı