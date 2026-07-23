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Gülistan Doku soruşturması kapsamında Ankara'da 2 şüpheli daha gözaltına alındı

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Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. İhraç polis memuru Gökhan Ertok ile yazışmalar delil olarak kullanılıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonunda yapılan incelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sonel'in açılan telefonu üzerinde yapılan incelemelerde ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile arasındaki yazışmaların incelendiği ve söz konusu yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler Tuncel Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un ardından belirlenen 2 şüpheli de bu sabah Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
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