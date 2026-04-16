Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku: "Kızımın kemiklerini ve mezarını istiyorum"

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku: 'Kızımın kemiklerini ve mezarını istiyorum' Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku: 'Kızımın kemiklerini ve mezarını istiyorum'
Tunceli'de kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, kızının kemiklerinin ve mezarının kendisine verilmesini talep ederek, yaşadığı acıyı dile getirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, anne Doku adliye önünde fenalık geçirdi.

Kızının kemiklerini ve mezarını istediğini dile getiren Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, "Ben kızımın kemiğini almadan ölene kadar burada oturacağım. Ben bir anneyim. Kendinizi benim yerime koyun" dedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliye önünde bekleyen anne Bedriye Doku açıklamalarda bulundu. Bedriye Doku, "Ben bir anneyim, sizin de çocuklarınız var. Yarım saat kendinizi benim yerime koyun. Çocuklarınızı okula gönderin ve geri gelmezse siz ne yaparsınız?" dedi. "Kızımın kemiklerini ve mezarını istiyorum" diye devam eden Doku, "Ben kızımın kemiğini almadan ölene kadar burada oturacağım. Ben bir anneyim. Kendinizi benim yerime koyun" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bedriye Doku fenalık geçirdi. Doku, çevredekiler tarafından başka bir noktaya götürülerek sakinleştirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
