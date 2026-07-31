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Gülistan Doku davasında 5 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi

Gülistan Doku davasında 5 tutuklama daha: Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis sayısı 9 oldu.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis sayısı 9 oldu. Dosyada tutuklu sayısı da 20'ye yükseldi. 5 polisin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün şüpheli polislerden 4'ü bugünde 5 kişi tutuklandı. 5 polis görevlisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkan 19 şüpheliden; dün 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Bu günde Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemlerde; 5 polis hakkında tutuklama ve 1 kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.

Öte yandan, 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri halen sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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