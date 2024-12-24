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Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk, İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk, İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

özledik seni gel sarılalım öpelim diyenler ne olacak onlar suçsuz günahsız sütten çıkmış akkaşıkmı ihanetin bahanesi olmaz hüküm giyenlerle aynı hatta daha ağır suç işleyenler ortalıkta serbestçe dolaşıyor

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