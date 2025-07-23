Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
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Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
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İstanbul Pendik'te iki kadın, iddiaya göre bir erkek anlaşmazlığı nedeniyle sokak ortasında küfürleşerek tekme tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede küfürleşmeye ve tekme tokat kavgaya dönüştü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ERKEK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kavgaya karışan iki kadının daha önce aralarında bir erkek nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve bu gerilimin gün içinde karşılaşmalarıyla fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. Tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü ve taraflar birbirlerine saldırdı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kadının çevredekilerin uyarılarına rağmen birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, vatandaşların ise müdahale etmekte zorlandığı görülüyor. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

İzlerken utandık! Sokak ortasında erkek kavgasına tutuştular
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

EDEPSİZLER

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Erkek kıtlığı var. Ergen kavgası. Seviye çukurda....444 Kesintisiz Üretmeyen Terbiyesiz Eğitim Sisteminin Ürünleri.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Türkiye 100 yılı edepli ahlaklı gençler geleceğin mühendisleri başbakan ları adalet ahlaklı terbiyeli ülkeden de bu beklenir

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNecati Cevik:

yeni Türkiye burası.eski Türkiye'de tekbir Allahu Ekber sesleriyeni türkiyede ahlaksızlığın zirvesi

yanıt11
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Haber YorumlarıArda Yıldız:

bunlar Pendikli felan değil Pendik dışından gelmiş escortlar. parada anlaşamadılar sanırım.

Yorum Beğen18
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