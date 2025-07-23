Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede küfürleşmeye ve tekme tokat kavgaya dönüştü. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

ERKEK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kavgaya karışan iki kadının daha önce aralarında bir erkek nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve bu gerilimin gün içinde karşılaşmalarıyla fiziksel kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. Tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü ve taraflar birbirlerine saldırdı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki kadının çevredekilerin uyarılarına rağmen birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, vatandaşların ise müdahale etmekte zorlandığı görülüyor. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor.