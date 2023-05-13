Görüntü Türkiye'den! Genç kıza bakarak kendini tatmin edip videoyu Telegram kanalına attı

Yabancı uyruklu bir vatandaş, otobüste yolculuk ettiği sırada yanında oturan genç bir kıza bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan kişi, videoyu da 100 bin üyeye sahip Telegram kanalında yayınladı.

Son dönemlerde otobüslerde yaşanan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez yabancı uyruklu bir vatandaş, yanında oturan genç kıza bakarak kendini tatmin etti. O anları kayda alan kişi, daha sonra görüntüleri 100 bin üyeye sahip Telegram kanalında yayınladı.

Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına yorum yapan vatandaşlar emniyeti etiketleyerek bahsi geçen kişinin yakalanmasını istedi.