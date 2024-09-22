Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti
İstanbul Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti. İğrenç olayı fark eden bir vatandaş cep telefonuyla o anları kayda alırken, yetkililere çağrıda bulunarak şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.
İstanbul Şişli'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Evinin penceresine çıkan yaşlı bir adam, parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ
Çocukların oyun oynadıkları dakikalarda evinin penceresine çıkan ve mide bulandıran hareketler sergileyen yaşlı adamı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.
"BU ADAMI YAKALAYIN"
Adama tepki de gösteren şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yetkililere bu sapığın yakalanması için çağrıda bulundu.