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Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti

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İstanbul Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti. İğrenç olayı fark eden bir vatandaş cep telefonuyla o anları kayda alırken, yetkililere çağrıda bulunarak şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.

İstanbul Şişli'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Evinin penceresine çıkan yaşlı bir adam, parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Çocukların oyun oynadıkları dakikalarda evinin penceresine çıkan ve mide bulandıran hareketler sergileyen yaşlı adamı fark eden bir vatandaş o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"BU ADAMI YAKALAYIN"

Adama tepki de gösteren şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaşarak yetkililere bu sapığın yakalanması için çağrıda bulundu.

Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Şişli

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Yorumlar (11)

Ramazan Gümüş:

Adamın bunu yaptığına nasıl karar verdiniz admin!

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İbo Can:

Yaho belki adamın bir kaşıntısı var Asıl namusuzluk gizlice video çekmektir

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Köfteci Jardel:

Bunamış muhtemelen. O yaşta istese de hiçbir şey yapamaz.

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Mehmet Elma:

insanların pisgolijisi bozuluk her dengesiz bir şeye bir yorum getire biliyor. belki adam farklı birşeylerin peşinde olamazmı bu kadar keskin karar nerden aldınız bence sizi bir incelemek lazım insan içindekini anlatrmış

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Doğrucu:

23 yillik şeriatla yönetimin sonu

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O Z:

Sizde nerede iğrenç mide bulandıran haber varsa hemen sitede yayımlıyorsunuz. Vallahi artık ülkeden/dünyadan haberdar olmak için bu siteye bakmamaya karar vermek üzereyim. Başka haber sitelerine bakıyorum orada seviye daha yukarıda. Lütfen bir an önce kendinize gelin.

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Muhammed AY:

Adamın masum olduğuna inananlar gidip önünde egilsinler saygıyla

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Buğra Er:

Bamyasını imha edip pokKlu yerne montajını yapmak lazım

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Turan Şahin:

her gün değişik versiyonlu bu tür haber yapmak laçkalıkdır,toplumda ,infial yaratmakdır,

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Turan Şahin:

bunlar kumpas türü haber,delili yok,ankadınız sanırım,

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