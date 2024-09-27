Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

Bireysel silahlanma Türkiye'de son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşırken bu silahların kullanıldığı çatışma ve cinayetlerin sayısında da artış yaşanıyor.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Gaziantep'te silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?"

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyor.

"57 SUÇ DOSYASI VAR" İDDİASI

Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.