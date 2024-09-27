Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler
Gaziantep'te silahlı bir grup, sokağa inip husumetlilerine meydan okuduğu anları paylaştı. İnternete düşen videoda silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dedikleri duyuluyor. Öte yandan videodaki şahsın 57 suç dosyası olduğu iddia ediliyor.
Bireysel silahlanma Türkiye'de son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşırken bu silahların kullanıldığı çatışma ve cinayetlerin sayısında da artış yaşanıyor.
TEHDİTLER SAVURDULAR
Gaziantep'te silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.
"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?"
Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyor.
"57 SUÇ DOSYASI VAR" İDDİASI
Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.