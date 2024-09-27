Üye Girişi
Haberler

Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı bir grup, sokağa inip husumetlilerine meydan okuduğu anları paylaştı. İnternete düşen videoda silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dedikleri duyuluyor. Öte yandan videodaki şahsın 57 suç dosyası olduğu iddia ediliyor.

Bireysel silahlanma Türkiye'de son dönemde tehlikeli boyutlara ulaşırken bu silahların kullanıldığı çatışma ve cinayetlerin sayısında da artış yaşanıyor.

TEHDİTLER SAVURDULAR

Gaziantep'te silahlarıyla sokağa inen kalabalık bir grup, kaydettikleri videoda husumetlilerine tehditler savurarak meydan okudu.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?"

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyor.

"57 SUÇ DOSYASI VAR" İDDİASI

Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.

Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Gaziantep 3-sayfa Güncel Hukuk Hani

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş
2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });