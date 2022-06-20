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Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlikçiye son görev

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlikçiye son görevSAMSUN Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki güvenlik personeli için tören düzenlendi.

Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlikçiye son görev

SAMSUN Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki güvenlik personeli için tören düzenlendi.

Dün çalıştığı Bafra Devlet Hastanesinde ziyaretçi giriş kapısında görev yaparken kalp krizi geçiren Mert Söyler, arkadaşları tarafından acil servise götürüldü. Söyler için doktorlar seferber oldu. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve 2 uzman doktorunda içinde bulunduğu ambulansla Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevi başında hayatını kaybeden Mert Söyler için başhekimlik önünde tören düzenlendi. Ambulansla hastane önüne gelen Söyler'in cenazesi beraber çalıştığı güvenlik personeli arkadaşları tarafından alındı. Törende konuşan Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Evli ve 2 çocuk babası olan Mert, 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren hastanemizde çalışmaya başlamış, gerek gece vardiyasında gerekse gündüz mesaisinde görevini layıkıyla yerine getiren çok değerli kardeşimizdi. Güvenlik görevlisi arkadaşları ve hastanemizin diğer çalışanları tarafından da saygı duyulan çok sevilen bir kişiydi. Görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Bafra Devlet Hastanesi ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Alınan helalliğin ardından Söyler'in cenazesi mesai arkadaşlarının sırtında cenaze aracına koyuldu. Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, doktorlar, hastane personeli, güvenlik personelleri ve yakınları katıldı.

Söyler'in cenazesi Gazi Paşa Mahallesi Çinili Cami'de kılınan öğle namazını müteakip Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Mert Söyler'in 2 ay önce anjiyo olduğu ve 5 adet stent takıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa

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