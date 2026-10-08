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Göreme'de park halindeki ATV bilinmeyen nedenle hareket edip başka araca çarptı

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Göreme'de park halindeki ATV bilinmeyen nedenle hareket edip başka araca çarptı
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Nevşehir'in Göreme beldesi Uzun Dere Caddesi'nde park halindeki ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu ve o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde park halindeki bir ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda hareket ederek park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi Uzun Dere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan ATV, bir anda hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan ATV, park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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