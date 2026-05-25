Takla atan araçta sürücü yaralanırken, eşi kazayı yara almadan atlattı

Manisa'nın Gördes ilçesinde takla atan otomobilde sürücü yaralanırken eşi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Salihli-Gördes kara yolu Bayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ertaş (49) idaresindeki 20 B 6820 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak arazide takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Veysel Ertaş hafif yaralanırken, eşi Hülya Ertaş (44) kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yaklaşan bayram öncesi özellikle kırsal ve virajlı yollarda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı