Gönen'deki Yangında Hayatını Kaybeden Ahmet Can İzmirli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Ahmet Can İzmirli, Tuzak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ahmet Can İzmirli için Tuzakçı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, İzmirli'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İzmirli'nin naaşı, köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - BALIKESİR