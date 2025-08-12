Gönen'deki Yangında Hayatını Kaybeden Ahmet Can İzmirli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gönen'deki Yangında Hayatını Kaybeden Ahmet Can İzmirli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Ahmet Can İzmirli, Tuzak köyünde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Gönen Kaymakamı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Ahmet Can İzmirli, Tuzak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangında yaşamını yitiren Ahmet Can İzmirli için Tuzakçı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, İzmirli'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından İzmirli'nin naaşı, köy mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.