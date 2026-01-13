Gönen'de ev yangını: Çatı alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hodul Köyü'nde, Özkan Şahin'e ait evde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, bacadan kaynaklandığı belirlenen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatı kısmında ciddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR