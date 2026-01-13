Haberler

Gönen'de ev yangını: Çatı alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hodul Köyü'nde Özkan Şahin'in evinde çıkan yangın bacadan kaynaklandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, evin çatısında ciddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hodul Köyü'nde, Özkan Şahin'e ait evde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, bacadan kaynaklandığı belirlenen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatı kısmında ciddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
