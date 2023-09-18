Gönen'de motosiklet ve araçlar denetlendi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Kaymakamlığı ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini arttırdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Kaymakamlığı ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için denetimlerini arttırdı.

Edinilen bilgiye göre, tescilsiz, plakasız, kasksız motosiklet kullanımı ile araç sürücülerine yönelik alkol denetimlerine ağırlık verildi. 1 Haziran 2023 ile 18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan alkol ve motosiklet uygulamalarında bin 518 motosiklet kontrol edildi 590 motosiklete 1 milyon 300 bin 676 Türk Lirası idari para cezası uygulandı, 156 adet motosiklet trafikten men edildi.

Sürücülere yönelik yapılan alkol denetimlerinde ise 918 araç kontrol edildi 102 sürücüye 464 bin 940 Türk Lirası idari para cezası uygulandı, 99 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. - BALIKESİR