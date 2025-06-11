Gönen'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri: 219 Sürücüye Ceza

Gönen'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri: 219 Sürücüye Ceza
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Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bayram süresince 716 araç ve 304 motosiklet kontrol etti. 219 sürücüye toplam 447 bin 881 TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan uygulamalarda 5 gün içerisinde 716 araç ve 304 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 219 sürücüye toplam 447 bin 881 TL para cezası kesildi. Ayrıca 4 sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 araç trafikten men edildi.

Denetim süresince 3 yaralanmalı trafik kazası yaşanırken, kazaların tamamında motosikletlerin yer aldığı bildirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için denetimlerin bayram sonrasında da devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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