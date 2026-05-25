Haberler

Araçta sıkışan 3 yaralıyı itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan 3 yaralıyı itfaiye kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak üzerinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 10 ATP 519 plakalı araç ile İ.K. yönetimindeki 45 P 3481 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, içindeki şahıslar bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 1 araç ve 4 personelden oluşan itfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan sürücüler M.B. ve İ.K. ile yolcu konumunda bulunan S.K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan M.B., İ.K. ve S.K., Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…

Böyle vali her şehre lazım! Gençlere dört koldan destek
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi