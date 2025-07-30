Gönen'de Gece Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Kesildi

Gönen'de Gece Trafik Denetimi: Kurallara Uymayan Sürücülere Cezalar Kesildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, trafik ekipleri gece denetimi gerçekleştirdi. Motosiklet kaskı, emniyet kemeri ve araç güvenliği konularında sürücüler tek tek kontrol edilerek, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin halkın güvenliği için devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde trafik ekipleri tarafından Balya Caddesi ve Plevne Meydanı'nda gece denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada emniyet kemeri, motosiklet kaskı, modifiyeli egzoz ve araç güvenliği konularında sürücüler tek tek kontrol edildi. Çok sayıda araç ve motosiklet durdurularak denetlendi, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin halkın can güvenliği ve huzuru için aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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