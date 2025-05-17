Gönen'de Bandrolsüz Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Gönen'de Bandrolsüz Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 93 bin 280 adet bandrolsüz dolu makaron, 1 milyon 94 bin 800 adet boş makaron ve 420 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda bandrolsüz tütün ürünü ele geçirildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Gönen Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ikamet, 4 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı. Aramalarda 93 bin 280 adet bandrolsüz dolu makaron, 1 milyon 94 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 420 kilo 500 gram kıyılmış tütün ile 3 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde şüpheli şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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