Gönen'de Apartman Dairesine Yılan Girdi

Gönen'de Apartman Dairesine Yılan Girdi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir apartman dairesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğaya salındı. Olayda yaralanma yaşanmazken, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve acil durumlarda 112'yi aramaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4008 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yılan girmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 4008 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu evin içine giren yılan zarar verilmeden yakalanarak doğaya salındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekipler vatandaşları benzer durumlarda soğukkanlı olmaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere bilgi vermeleri konusunda uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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