Gönen'de Aksesuar Dükkanında Tüp Patlaması

Balıkesir'in Gönen ilçesi Altay Mahallesi Banyolar Caddesi'nde bulunan bir aksesuar dükkanında tüp patlaması meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle gerçekleşen patlama sonucu dükkanda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik tedbirleri aldı.

Ekipler çevrede olumsuz bir durum yaşanmaması için kontrol ve soğutma çalışması gerçekleştirirken, patlamada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR