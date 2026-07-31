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Gömeç yangınına ilişkin 2 tutuklama

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Balıkesir Valiliği, Gömeç’te 3 gündür süren yangına dair 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Balıkesir Valiliği, Gömeç'te 3 gündür süren yangına dair 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

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