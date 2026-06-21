Bilecik'te trafik güvenliği eğitimi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı 6. Trafik Tim Komutanlığı tarafından Kurşunlu Köyü Kahvehanesi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte 13 vatandaşa emniyet kemerinin kullanımı, ROPS demirinin önemi, sarı flaşör kullanımı ile römork ve araç arkası üçgen reflektör konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, eğitim sırasında vatandaşların soruları da ekipler tarafından cevaplandırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı