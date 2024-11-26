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Gölpazarı Açık Cezaevi'nden Firar Eden Şahıs Osmaneli'nde Yakalandı

Gölpazarı Açık Cezaevi'nden Firar Eden Şahıs Osmaneli'nde Yakalandı
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Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden bir şahıs, Osmaneli'nde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın, 'Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hapis cezası olduğu belirlendi.

Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden şahıs Osmaneli'nde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı Açık Cezaevi'nden firar eden bir şahsın Osmaneli'nde bir ikamette bulunduğu bilgisini alan ekipler hemen harekete geçti. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler eş zamanlı ve koordineli olarak belirtilen ikamet ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak şüpheli şahsı ikamet önünde yakaladı. Şahsın; Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, 'Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 6 yıl 18 ay süreyle kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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