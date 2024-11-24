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Gölhisar'da Trafik Kazası: Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gölhisar'da Trafik Kazası: Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir otomobilin arkadan çarptığı kamyonet, şarampole düşerek ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Çamköy köyü Denizli-Antalya karayolu Aksu Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan E. (26) idaresindeki 15 TOG 077 plakalı Togg marka otomobil, İbrahim Ö. (59) idaresindeki 20 YD 367 plakalı Hyundai marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet şarampole düşerek devrilirken, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, İbrahim Ö.'nün 1.98 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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