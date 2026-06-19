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Gold Emlak davasında istinaftan bozma kararı

Gold Emlak davasında istinaftan bozma kararı
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Nevşehir'de aynı daireleri birden fazla kişiye satarak 90 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Gold Emlak davasında istinaf mahkemesi, beraat kararını bozdu ve diğer sanıkların cezalarının artırılmasına hükmetti.

Nevşehir'de aynı daireleri birden fazla kişiye satarak onlarca kişiyi mağdur ettiği iddia edilen ve kamuoyunda 'Gold Emlak dolandırıcılığı' olarak bilinen davada istinaf mahkemesi önemli bir karara imza attı. Yeniden yargılanacak olan sanıkların cezalarının artırılması gündemde.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ahmet Kağan İ. ve Mehmet Fatih Y.'yi 49 müştekiye yönelik dolandırıcılık suçlarından toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırırken, şirket sahibi Yasemin İ. hakkında beraat kararı vermişti. Dosyayı inceleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Yasemin İ.'nin şirket sahibi ve yetkilisi olması, satış sözleşmelerinde imzasının bulunması ve mağdurlarla doğrudan temas kurması nedeniyle beraat kararını hukuka aykırı bularak bozdu. İstinaf mahkemesi ayrıca diğer iki sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarında da eksik inceleme ve hatalı uygulamalar bulunduğunu belirterek hükümlerin bozulmasına karar verdi. Kararda, sanıklar hakkında daha ağır cezalar öngören Türk Ceza Kanunu'nun 158/3. maddesinin uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Kağan İ. ile Mehmet Fatih Y.'nin tutukluluk hallerinin devamına da hükmetti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada; sanıkların aynı daireleri farklı kişilere satarak yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmişti. Bozma kararının ardından dosya yeniden Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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