Dereyi ATV ile geçmeye çalışan anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV ile dereden geçmeye çalışan anne Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, kuvvetli akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı. Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi. Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
