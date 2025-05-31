Gölbaşı'nda Sulama Havuzuna Düşen İnek Kurtarıldı

Gölbaşı'nda Sulama Havuzuna Düşen İnek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sulama havuzuna düşen bir inek, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde meydana geldi. Nurşen Salhan'a ait inek akşam saatlerinde içi su dolu havuzuna düştü. Vatandaşların ineğini kurtarmak için verdikleri çabalar sonuç vermeyince ekiplere bilgi verildi. Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Devre arasında gerginlik! Osimhen, Ba'yı soyunma odası koridoruna çağırdı

Devre arasında gerginlik! Osimhen o yıldızı soyunma koridoruna çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.