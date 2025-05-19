Gölbaşı'nda Otomobil Çarpmasıyla Ağır Yaralanma

Gölbaşı'nda Otomobil Çarpmasıyla Ağır Yaralanma
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşına otomobille çarpan sürücü, ardından olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Yusuf K. hastaneye kaldırıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşına otomobille çarpıp üzerinden geçtikten sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı arkadaşı Yusuf K.'ya önce otomobil ile çarptı. Daha sonra ise otomobilin altında metrelerce sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Yusuf K. (16), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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