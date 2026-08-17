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Adıyaman'da Motosiklet Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Takla Attı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu Tabiat Parkı yakınlarında Hüseyin B. İdaresindeki 27 AYA 710 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü Hüseyin B., ile motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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