Adıyaman'da Kayıp Şahıs Bitkin Halde Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olan şahıs bitkin halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Çakmak Köyünde ikamet eden Emrah Orhan'dan (39) yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekiplerince köyde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Emrah Orhan, köy yakınlarındaki Koca Boğan mevkiinde bitkin halde bulundu. Orhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı