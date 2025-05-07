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Gölbaşı'nda Kaybolan Genç Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Gölbaşı'nda Kaybolan Genç Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağda yürüyüş yaparken kaybolan Muhammed Eyüp Ballıcan, jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulunarak tutulan hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz gün dağda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan genç jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Fatih mahallesinde yaşayan Muhammed Eyüp Ballıcan (25) arkadaşları ile birlikte ilçeye bağlı Cankara köyünde dağda yürüyüş yaptıkları esnada kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yoğun çalışmaların ardından kaybolduğu Cankara köyünden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Tut ilçesi kırsalında bulundu. Bulunan kayıp genç jandarma tarafından tedbir amacıyla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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