Göl Kenarındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Göl Kenarındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Göl Kenarındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
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Adana'da tekneden göle düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları, sualtı ekiplerinin sabah saatlerinde tekrar başlamasıyla devam ediyor. Olay, Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi ve gencin kaybolduğu anın ardından yakınları göl kıyısında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tekneden göle düşen genci arama çalışmaları sürüyor

ADANA - Adana'da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle göle açılan genç rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek suya düşmüştü, sualtı polisleri gencin arama çalışmalarına günün ilk ışığıyla birlikte tekrardan başladı. Kaybolan gencin yakınları ise gölün kıyısına gelerek beklemeye başladı.

Olay, 28 Nisan günü saat 22.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), biri çocuk toplam 5 kişiyle birlikte tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı. Sualtı polisleri havanın karanlık olması ve suyun görüş açısının olması sebebiyle arama çalışmalarını sonlandırmıştı.

Sabah ilk saatlerinde sualtı ekiplerine bağlı Kurbağa Adamlar ve Gemi Adamlar gölde arama faaliyetlerine tekrardan başladı. Gürbüz'ün yakınları ise gölün kıyısına gelerek beklemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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