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Gökova Körfezi'nde 64 Düzensiz Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Gökova Körfezi'nde 64 Düzensiz Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Körfezi'nde seyir halindeki bir yelkenli tekneden ihbar üzerine harekete geçen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, İtalya rotasındaki tekneyi durdurdu. Yapılan aramada 18'i çocuk 64 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken, operasyon kapsamında göçmenlerin sağlık kontrollerinin ardından işlemlerine başlandığı bildirildi.

Muğla'nın Ula içesi Gökova Körfezinde seyir halinde olan yelkenli bir teknede çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi sonrası Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 64 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Ula ilçesi Gökova Körfezinde yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi ihbarı yapıldı. İhbar sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Tekne içinde yapılan aramada 18'i çocuk 64 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi müştereken yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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