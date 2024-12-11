Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Hastaneye götürülen vatandaşın durumu ciddiyetini koruyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE