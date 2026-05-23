Gökçeada'da bayram tedbirleri masaya yatırıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 9 günlük bayram tatili öncesinde güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri Kaymakam Osman Acar başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaklaşan bayram tatili öncesinde adaya gelecek misafirlerin huzur ve güvenliği için alınacak tedbirler, Kaymakam Osman Acar başkanlığında gerçekleştirilen 'İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda ele alındı.

Gökçeada 'İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'na İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serdar Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Yavaş ve Sahil Güvenlik 903 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Güverte Astsubay Üstçavuş Resul Altuntaş katılırken, 9 günlük bayram tatili süresince yaşanması öngörülen yoğunluk kapsamında güvenlik, trafik, denetim, asayiş, sahil güvenliği ve kamu düzenine ilişkin alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, bayram süresince adada önemli ölçüde ziyaretçi ağırlayacağını belirterek, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Kaymakam Acar, "9 günlük bayram tatili vesilesiyle adamıza gelecek kıymetli misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur, güven ve esenliği için tüm tedbirlerimizi aldık. Bayram boyunca emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte sahada olacağız. Misafirlerimizi adamıza yakışır bir misafirperverlikle ağırlayacak, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, bayram süresince güvenlik ve asayiş tedbirlerinin artırılarak vatandaşların ve misafirlerin huzur içerisinde bir bayram geçirmesi hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
