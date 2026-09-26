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Gökçeada açıklarında sürüklenen botta 6'sı çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı

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Gökçeada açıklarında sürüklenen botta 6'sı çocuk 14 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında arızalanan fiber karinalı lastik botta sürüklenen 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlardan 6'sı çocuktu; işlemlerinin ardından Ayvacık GÖKSEM'e teslim edildiler.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik botları arızalanınca sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğunu tespit etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-308' tarafından 6'sı çocuk toplamda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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