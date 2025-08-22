Göçükte Hayatını Kaybeden Ahmet Güney Toprağa Verildi

Göçükte Hayatını Kaybeden Ahmet Güney Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasına su hattı döşemekte yardım eden 43 yaşındaki Ahmet Güney, göçük sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde bahçesine su hattı döşemek isteyen babasına yardıma giden ancak göçük nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Güney toprağa verildi.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında acı haberi duyarak olay yerine gelen Ahmet Güney'in feryatları yürekleri dağlamıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kuyucak Beşeylül Camii'ne getirilen 43 yaşındaki Ahmet Güney, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilindiği gibi köyün yakınında bulunan arazilerine su hattı döşemek isteyen Güney Ailesi, bölgede kazı ve boru döşeme çalışması başlatmıştı. Babası Ahmet Güney'e yardıma giden oğul Ahmet Güney boru döşemek için kazılan çukurda üzerine toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı'na yürümek isteyen memurlara polis engeli

Onlarca kişi Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi, polis barikat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü paniği! İki kişi hayatını kaybetti

Komşu ülkede virüs paniği!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.