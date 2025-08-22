Göçükte Hayatını Kaybeden Ahmet Güney Toprağa Verildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde bahçesine su hattı döşemek isteyen babasına yardıma giden ancak göçük nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Güney toprağa verildi.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında acı haberi duyarak olay yerine gelen Ahmet Güney'in feryatları yürekleri dağlamıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kuyucak Beşeylül Camii'ne getirilen 43 yaşındaki Ahmet Güney, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilindiği gibi köyün yakınında bulunan arazilerine su hattı döşemek isteyen Güney Ailesi, bölgede kazı ve boru döşeme çalışması başlatmıştı. Babası Ahmet Güney'e yardıma giden oğul Ahmet Güney boru döşemek için kazılan çukurda üzerine toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti. - AYDIN