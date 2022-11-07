Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var 3. Sayfa Haberleri Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. Kaza ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 3 ÖLÜ, 27 YARALI VAR Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre3 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Gürün Sivas 3. Sayfa Haberler

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