Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, Soylu'nun "Canım benim" diyerek cevapsız bıraktığı soruya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, vatandaşların bilgileri dışında hanelerine yabancıların kaydedildiğini iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "Canım benim" deyip geçmesi gündem oldu. Söz konusu iddialara yanıt ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamada, "Şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Onursal Adıgüzel'in Meclis gündemine taşıdığı, vatandaşların bilgileri dışında hanelerine yabancıların kaydedildiğini iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "Canım benim" dedi ve yöneltilen soruya cevap vermeden uzaklaştı. Bu durum dün ülke gündemine oturdu, birçok isim yaşananlara tepki gösterdi.

"GEREKLİ İDARİ VE ADLİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR"

Bakan Soylu'nun yanıt vermediği soruya İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada, kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyanın esas olduğu belirtilerek, "Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.

İDDİALARA YANIT VERİLDİ

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyan esastır. Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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