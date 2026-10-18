Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

GKRY Yüksek Mahkemesi, Türkiye aleyhine 71 bin 740 euroluk davada başvuruyu reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY Yüksek Mahkemesi, Girne'deki taşınmazları nedeniyle Türkiye aleyhine açılan davada iki Kıbrıslı Rum'un istinaf hükmünün yeniden incelenmesi başvurusunu reddetti. Türkiye aleyhindeki 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korudu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, Girne'deki taşınmazlarının kullanımından mahrum kaldıklarını öne sürerek Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açan iki Kıbrıslı Rum'un toplam 71 bin 740 euroluk tazminat kararını bozan istinaf hükmünün yeniden incelenmesi için yaptıkları başvuruyu reddetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, Türkiye lehine karar verdi. Rum basınında yer alan haberlerde, Girne kökenli iki Rum'un Girne'deki taşınmazlarını kullanamadıkları ve ekonomik olarak değerlendiremedikleri gerekçesiyle açtıkları dava ile Türkiye Cumhuriyeti'nden tazminat talep ettiğini aktardı. İlk derece mahkemesi, 30 Eylül 2019 tarihinde Türkiye aleyhine verdiği ilk kararda davacılardan birine 33 bin 440 euro, diğerine ise 38 bin 300 euro olmak üzere toplam 71 bin 740 euro tazminat ödenmesine hükmettiği ifade edilen haberde, ancak mahkemenin davacıların taşınmazların mülkiyetine ilişkin tespit talepleri ile KKTC'de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu'nun ve Yüksek İdare Mahkemesi'nin geçersiz sayılmasına yönelik taleplerini kabul etmediği belirtildi.

Daha sonra davanın istinafa taşındığı aktarılan haberde, istinaf mahkemesinin 31 Ekim 2024 tarihinde ilk derece mahkemesinin tazminat kararını bozduğu aktarılarak, mahkemenin uluslararası hukukta kabul edilen devletlerin egemenlik dokunulmazlığı ilkesine dayanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işlemler nedeniyle Rum mahkemelerinde yargılanamayacağına hükmettiği ifade edildi.

Dava GKRY Yüksek Mahkemesi'ne taşındı

İstinaf kararının ardından iki Rum davacının GKRY Yüksek Mahkemesi'ne başvurduğu belirtilen haberde, Rum davacıların egemenlik dokunulmazlığına ilişkin değerlendirmenin hatalı olduğunu ileri sürdüğü ve mülkiyet hakları ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savunduğu aktarıldı.

Haberde, GKRY Yüksek Mahkemesi'nin 15 Ekim 2026 tarihli kararında, üçüncü derece inceleme izni verilmesi için yasada öngörülen şartların karşılanmadığına hükmettiği ve başvuruyu oy birliğiyle reddettiği ifade edildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla, Türkiye aleyhindeki 71 bin 740 euroluk tazminat hükmünü ortadan kaldıran istinaf kararı geçerliliğini korumuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

16 dakika sahada kalabilmişti! Merakla beklenen açıklama geldi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

Cenazede Erdoğan'la bir aradaydı! AK Parti iddialarına yanıt verdi
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir

Milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapmayanın parası yanacak
Fenerbahçeli futbolculara Aziz Yıldırım damgası

Tecrübe diye buna derler! Aziz Yıldırım yine farkını konuşturdu