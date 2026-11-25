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Mısır'ın Gize vilayetinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangın sonucu 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Mısır'ın Gize vilayetindeki Waraq bölgesinde, petrol ürünleri taşıyan bir tanker çevre yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı, olay yerinde çıkan büyük çaplı yangın yoğun paniğe neden oldu. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bakanlık merkezindeki kriz yönetim birimi ile bölgeye yakın hastanelerde acil durum ilan edildiği ve yaralılara hızlı şekilde müdahale edilmesi amacıyla kriz yönetim masaları oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarına 39 ambulansın katıldığı, yaralıların Zayed Uzmanlık Hastanesi, Imbaba Genel Hastanesi ve Waraq Merkez Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı. Bakanlık, olayın ardından ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü ve açıklanan can kaybı ile yaralı sayılarının ön değerlendirmeye dayandığını, bilanço tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerel basın ve sivil savunma ekipleri yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı