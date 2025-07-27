Giresun, Şehidini sonsuzluğa uğurladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan 21 yaşındaki Semih Erdoğan, Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Semih Erdoğan'ın naaşı sabah saatlerinde Bulancak Devlet Hastanesi'nden alınarak ilk olarak baba ocağına götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Bulancak Sarayburnu Camii'ine getirildi.

Anne Ayşe Çolak Erdoğan'ın sağlık ekiplerinin nezaretinde güçlükle ayakta durduğu cenaze törenine baba Nevzat Erdoğan'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri erkan, vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Semih Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı, yapılan ihtiram yürüyüşünün ardından ise top arabasından alınan şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Kuşluhan köyü aile kabristanlığına götürüldü. - GİRESUN