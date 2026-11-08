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Giresun İl Özel İdaresi ekipleri Kümbet Yayla Yolu'nda karla mücadele ediyor

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Giresun'un yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Giresun İl Özel İdaresi ekipleri Kümbet Yayla Yolu'nda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolu açık tutmayı ve vatandaşların güvenli, kesintisiz ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kümbet Yayla Yolu'nda karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Giresun'un yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipleri harekete geçirdi. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, Kümbet Yayla Yolu'nda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Anayol güzergahında iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, kar nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilenmemesi ve yolun açık tutulması hedefleniyor. Ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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