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Giresun'da Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'da Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan yangında 77 yaşındaki Süleyman Bitiş yaşamını yitirdi. Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Çınar köyünde sabah saatlerinde Süleyman Bitiş'in (77) yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Küle dönen evde yaşayan Süleyman Bitiş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yanarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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