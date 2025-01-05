Giresun'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu

Giresun Merkez'e bağlı Sayca köyünde çıkan yangıda bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sayca köyünde Raşit Keser'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN