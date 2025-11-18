Haberler

Giresun'da Uzman Çavuş Silahla Yaralandı, Kurtarılamadı

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Uzman Çavuş V. U. C., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çavuş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun'un Görele ilçesinde bir uzman çavuş, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Çavuş V. U. C.'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V. U. C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan uzman çavuşun kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Uzman Çavuş V. U. C.'nin Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve uzun süredir Görele İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
