Yağlıdere'de trafik kazasında bekçi hayatını kaybetti

Yağlıdere'de trafik kazasında bekçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüsrev Çoban (35) idaresindeki 28 ACF 442 plakalı otomobil, Yağlıdere-Espiye istikametine seyir halindeyken, cezaevi mevkiine yaklaşık 2 kilometre kala kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıya takla attı. Kazada, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

