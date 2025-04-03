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Giresun'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu kaza gerçekleşti.

Giresun'un merkez ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi Paya Sokak mevkiinde meydana geldi. Kemal Tanış (32) idaresindeki 28 ACG 446 plakalı kamyonet, Paya Sokak'tan Duroğlu beldesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Kemal Tanış olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (41) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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